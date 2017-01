Hiina tahab palgata Norra suusatreenereid

Hiina Olümpiakomitee aseesimees Zhang Jiandong (Foto: Reuters/Scanpix)

Vahetult pärast aastavahetust esitasid hiinlased Norra Suusaliidule palve leida neile murdmaasuusatamis-, suusahüppe-, kahevõistlus- ning laskesuusatamistreenereid, vahendab NRK. „Nad tahavad koondistele juhendajaid kui ka neid treenereid, kes aitaksid regioonides talente leida,“ sõnas Norra suusakoondise järelkasvutreener Brit Baldishol.

Kuigi Hiinal on suured rahalised vahendid, ei usu Norra kahevõistluskoondise peatreener Egil Kristiansen, et norralased peaksid kartma oma treenerite massilist väljarännet. „Inimene peab väga palju järele mõtlema, enne kui sellise otsuse vastu võtab,“ tõdes Kristiansen NRK-le. „Ma ei tea Hiina kultuurist väga palju, kuid ma usun, et erinevused on väga suured.“

Hiinas töötas 2007. ja 2008. aastal ka Rootsi treener Per-Erik Rönnestrand, kelle tagatuppa kuulus Ola Ravald. „Töö on väga põnev, aga sportlaste tase ei olnud väga kõrge. Tekkisid suured keeleprobleemid ja ka alaliiduga oli raske läbi saada,“ sõnas Ravald.