Täna algaval Tour de Skil puruneb Petter Northugi ainulaadne rekord

Petter Northug (Foto: Reuters/Scanpix)

Kuigi Northug on kaasa teinud kümnel Tour de Skil, on ta selle võitnud vaid korra, 2015. aastal. Lisaks sellele on tal ette näidata kolm teist ja kaks kolmandat kohta.

Kui meestest on kolme üldvõiduga kõige edukam suusataja šveitslane Dario Cologna, siis naistest neljal korral triumfeerinud poolatar Justina Kowalczyk. Mullu läksid esikohad norralastele Martin Johnsrud Sundbyle ja Therese Johaugile, kes mõlemad on sel aastal olnud kimpus dopingusüüdistustega.

Etapivõite on naistest enim ehk 14 Kowalczykil ning meestest Northugil 13. Poodiumikohti on aga norralane teeninud 31, poolatari 28 vastu. 2013. aasta läks ajalukku sellega, et üldvõitjaks kroonitud venelane Aleksandr Legkov ei võitnud ühtegi etappi. Kokku on tuuril sõidetud 75 etappi ning need kõik on läbinud Northug. Naistest on Kowalczykil kirjas 68 etappi.

Northug on ainsana kõik senised tuurid lõpetanud, kuid lisaks norralasele on alati stardis olnud ka kanadalane Devon Kershaw, prantslane Jean Marc Gaillard ja sakslanna Stefanie Böhler.

Tänavusel Tour de Skil on kavas seitse etappi Šveitsis, Saksamaal ja Itaalias. Täna peetakse Val Müstairis algusega kell 13.20 vabatehnika sprindid, kus eestlastest on kvalifikatsioonis stardis Marko Kilp, Peeter Kümmel, Raido Ränkel ja Karel Tammjärv.