Norralannad võtsid Faluni 15 km ühisstardis kolmikvõidu

Faluni 15 km ühisstardi esikolmik (Foto: AFP/Scanpix)

Võidu võttis teravama finišispurdiga Marit Björgen, kes edestas Ingvild Flugstad Östbergi 0,5 ning Heidi Wengi juba 8,1 sekundiga.

Ühtegi eestlannat 52 startinud sportlase hulgas ei olnud.

Tulemused: 1. Marit Björgen NOR 41.28,8 2. Ingvild Östberg NOR +0,5 3. Heidi Weng NOR +8,1 4. Stina Nilsson SWE +37,0 5. Charlotte Kalla SWE +1.01,2 6. Krista Pärmäkoski FIN +1.12,1 7. Maiken Caspersen Falla NOR +1.36,0 8. Laura Mononen FIN +1.36,6 9. Anne Kyllönen FIN +1.37,0 10. Jessica Diggins USA +1.37,5