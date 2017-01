Estoloppeti suusasarja juubelihooaja esimene etapp peetakse 28. jaanuaril

2016. aasta Alutaguse maraton (Foto: Kaimo Puniste)

Estoloppeti suusasarja juht Robert Peetsi sõnul on loodetavasti sel hooajal lumeolud ja tingimused paremad kui viimasel paaril aastal. “Et mitte lootma jääda ainult ilmastikule on mitmed sarja korraldajad tootmas kunstlund, et hädaolukorras katta lumega rajalõigud, kus looduslik lumi puudub. Hoiame aga pöidlad pihus, et jaanuarist märtsini oleks korraldajatel ka piisavas koguses loodulikku lund, sest kunstlumi aitab ära katta ainult üksikud rajalõigud,” ütles Peets.

2017 hooajal on Estoloppeti etappidest FIS-i kalendris Tartu ja Alutaguse Maratonid.



Käesoleva hooaja eel võeti rahvusvahelise suusaliidu FIS poolt vastu palju kõmu ja küsimusi tekitanud suusakepi pikkuse sätestamise reegel, mille kohaselt ei tohi suusataja klassika suusakepid olla pikemad kui 83% kehapikkusest (mõõdetuna suusatajat koos suusasaabastega ja keppe vastavalt kepi teraviku otsast kuni kepirihma kinnituskohani).



Antud reegel hakkab Robert Peetsi sõnul kehtima Estoloppeti sarja klassikalises stiilis peetavatel etappidel ainult nö eliit osalejatele, kelleks on aktiivse FIS koodi või Eesti Suusaliidu litsentsiga sportlased.



Esimese Estoloppeti suusasarja Viru Maratoni põhidistantsi start antakse kell 28. jaanuaril 11.00, poolmaratonile minejad saavad rajale kell 12.00. Traditsiooniliselt on kavas ka Mini Estoloppeti sõidud noortele suusasõpradele.

2017 hooajal rakenduvad uuendused Estoloppet sarjas:

- Noorte vanuseklass M/N 15 saavad oma vanuseklassi arvestuses liidrisärgi

- Lühidistantsil oma Estoloppeti pass, kuhu koguda etappidelt templeid ja iga maratoni kahekordse läbimise järel meistri medali lunastamise võimalus

- Lühidistantsi terve hooaja sõitude läbijatele antakse aastamedal

- Sel aastal osalejatele fikseeritud auhinnafond, kus lisaks tavapärasele fondile on sarja etappide ja kokkuvõtte auhinnafondile lisandunud 10 500 euro suurune auhinnaraha.



Etapid Estoloppet 2017 sarjas:

28.01.2017, 33. Viru Maraton

05.02.2017, 19. Tamsalu-Neeruti Maraton

11.02.2017, 19. Alutaguse Maraton

18.02.2016, 19. Tallinna Suusamaraton

26.02.2017, 44. Tartu Maraton

04.03.2016, 43. Haanja Maraton