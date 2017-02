Selgusid Alutaguse suusamaratoni distantsid

Alutaguse 2017. aasta suusamaratoni skeem (Foto: Erakogu)

Tänu viimastel päevadel valitsenud külmakraadidele on maratoni korraldajad suusarajaga palju vaeva näinud. “Laupäevaks on koos kümme kilomeetrit pikk ring, millest umbes kolm kilomeetrit on kaetud kunstlumega. Rajal on üks 30 meetrit pikk lõik, kus tuleb veidi ette vaadata ja keskel sõita, et suuski mitte rikkuda. See on ka eraldi tähistusega ning tasub olla veidi ettevaatlikum. Maratoni läbimiseks võib valida parima suusapaari. Lisan veel, et trassil on kaks lõiku, millel toimuv liiklus on kahesuunaline ning möödasõit võib olla veidi raskendatud. Üks on 30 ja teine 250 meetrit pikk, aga ülejäänud osa hea lai ning pakub omajagu väljakutseid,” ütles Peets ja lisas, et ring tuleb harjumuspärasest maratonirajast veidi keerukam.

Ajakava:

Laupäev 11. veebruar

9.00-11.20 - stardimaterjalide väljastamine

10.45 - Mini Estoloppet 2 km start

11.00 - lühikese distantsi start 10 km

11.15 - põhidistantsi start 30 km

11.20 - Mini Estoloppet 500 m start

14.30 - autasustamine

Etapid Estoloppet 2017 sarjas:

11.02.2017, 19. Alutaguse Maraton

18.02.2016, 19. Tallinna Suusamaraton

26.02.2017, 44. Tartu Maraton

04.03.2016, 43. Haanja Maraton

33. Viru Maraton (lükkus, uus kuupäev pole veel teada)

19. Tamsalu-Neeruti Maraton (lükkus, uus kuupäev pole veel teada)