Nurmsalu soomlasest treener: olümpiamedal on võimalik

Kaarel Nurmsalu (Foto: AFP/Scanpix)

"Olümpiamedal on meie plaanides. Arvan, et see on realistlik, ja läheme edasi seda eesmärki silmas pidades," sõnas Sarparanta Postimehele.

"Olümpiamängudel ja maailmameistrivõistlustel ei maksa 15. või 20. koht aga midagi, seal on oluline olla esikolmikus," lisas ta.