Kaarel Nurmsalu: kui vaadata seniseid esitusi, siis oli tegemist võidetud punktiga

Kaarel Nurmsalu (Foto: ERR)

"Hüpe oli palju parem kui varasemad ja eks ta selline välja võideldud punkt oli, kui vaadata eilseid hüppeid ja seni juhtunut," rääkis Nurmsalu ERR-ile ning lisas, et seni keskenduti peamiselt varustuse testimisele ning seetõttu olid ka tulemused nigelad.

"Täna kõik asjad toimisid ja toimisid lausa kahel hüppel (kvalifikatsioon ja põhivõistluse 1. voor - toim.). Kahjuks kolmandat hüpet teha ei saanudki, ilm keeras ära," kahetses Nurmsalu, et kehva ilma tõttu jäi põhivõistluse teine voor pidamata.

"Tänasel päeval on mul eesmärk võistelda MK-etappidel, saada kvalifikatsioonist läbi ja saada võimalikult palju võistlushüppeid. See hüpete maailma on edasi läinud ja selleks, et korralikult tagasi tulla, on vaja kõigepealt enda tase taastada. Ja siis on veel kõvasti vaja juurde panna."

"Ma olen väga rahul, et ma selle punkti sain ning eelkõige on see pluss seetõttu, et ma ei pea edaspidi hüppama esimese viie mehe seas. Igasugused ootamatused juhtuvad reeglina esimeste hüppajatega ning see on kõige olulisem pool," oli Nurmsalu rahul.