Sapporo MK-etapil suusahüpetes jagasid esikoha Kot ja Prevc

Petr Prevc (Foto: AFP/Scanpix)

Kot näitas võidumeestest kahes voorus stabiilsemaid esitusi, kui sai suurel mäel kirja vastavalt 139 ja 138 meetrised õhulennud. Prevc lendas avavoorus päeva pikimad 143 meetrit, kuid suutis teisel hüppel vaid 134 meetrit.

Kolmandana tõusis pjedestaalile 137 ja 139 meetrised õhulennud teinud austerlane Stefan Kraft, kes jäi maha 2,7 punktiga.

MK-sarja üldliider poolakas Kamil Stoch pidi täna leppima alles 18. kohaga, kui sooritas 129 ja 120 meetrised hüpped.

Kui 27 etapist on peetud 18, on Stoch MK-sarja juhtimas 1080 punktiga, teisel kohal olev norralane Daniel Andre Tande, kes täna sai seitsmenda koha, on kogunud 989 ning kolmandal real paiknev Kraft 980 silma.