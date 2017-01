Tippsporti naasnud Nurmsalu: sporti tehakse poodiumikohtade nimel

Suurte ambtsioonidega tippsporti naasnud suusahüppaja Kaarel Nurmsalu tuli Poola MK-etapilt tagasi 45. kohaga.

"Hüppest on puudu pool aastat treenimist," ütles Nurmsalu ETV spordisaatele. "Füüsiliselt pole ma vormis ning jalgades ei ole piisavalt jõudu ja teravust. Positiivne on aga see, et mu hüppetehnika on juba praegu parem võrreldes selle ajaga, kui lõpetasin. Lisaks sellele on varustus vaja viia tasemele, mis oleks MK-sarjale sobiv."

MK-etapp Poolas näitas, et konkurents maailma suusahüpete absoluutses tipus on muutunud vahepealse kahe ja poole aastaga veelgi tihedamaks. Kamil Stoch oli Wislas küll klass omaette, kuid Nurmsalu hinnangul on vahed varasemast väiksemad. Nurmsalu soov on Wisla etapi 45. kohta parandada juba sel nädalal Zakopanes, ehkki käesoleval hooajal on kõrgesse mängu keeruline sekkuda.

Samas eesmärgid on perspektiivis vaid maksimaalsed. "MM-il pole vahet, kas olla neljandal või 24. kohal, sest loeb vaid medal," tõdes Nurmsalu. "Sporti tehakse poodiumikohtade nimel ning mul võttis kaks ja pool aastat aega, et sellest aru saada ja selle nimel uuesti tööle hakata. Ma olen õnnelik, et selle otsuse vastu võtsin ning mu keha on rahul sellega, mida teen. Ma ei näe tõkkeid, mida ma ei suudaks ületada."