Nurmsalu tagasitulekuvõistlusest: päev oli igati positiivne

Kaarel Nurmsalu (Foto: ERR)

"Nii rong on nüüd liikuma saadud. Eks ole näha kas eestlasele kohaselt(algul ei saa vedama ja pärast pidama). Esimene start pärast mõningast pausi on nüüd tehtud. Päev oli igati positiivne. Koht kohaks. Kõik, mis unustuse hõlma vajunud, tuli tänasega jälle meelde. Vaheapeal muutunud kombe mõõtmise nõksud on nüüd teada ning väikesed nüansid, mis sageli tulevad meelde võistluse ajal on salvestatud. Homme veel suusatest ja õhtul jõusaal ning pühapäevaseks võistluseks valmis. Kvalifikatsioon algab kohaliku aja järgi kell 14.30," kirjutas Nurmsalu eile õhtul Facebookis oma fännileheküljel.