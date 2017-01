Kaarel Nurmsalu käib tippspordi kõrvalt tööl edasi

Tippsporti naasnud suusahüppaja Kaarel Nurmsalu saavutas Poolas Wislas toimunud MK-etapil 45. koha.

"Eks ta oli selline vana hea tunne, atmosfäär on suusahüppajate jaoks eriline, eriti just Poolas, kus rahvamassid on metsikult suured ja piletid on välja müüdud," iseloomustas Nurmsalu ETV hommikusaates "Terevisioon" pikale võistluspausile järgnenud MK-etappi. "Selles mõttes oli väga mõnus. Kui spordi poole pealt vaadata, siis oli tagasi olla mõnevõrra ootamatu, sest nii palju on ala spetsiifika või nii-öelda sportlase pool muutunud. Õppimist oli palju."

"Eelmine talv proovisin jalga Eesti meistrivõistlustel, aga see oli võib-olla just see saatuslik viga, mis ma tegin ja mille tõttu ma täna jälle selles situatsioonis olen," muheles Nurmsalu. "Eelmine aasta mõtlesin, et lähen korra proovin ja vaatan, milline on tase, tuletan asja meelde ja lähen naudin. Tuli välja, et need tehnilised elemendid, millega mul oli raskusi, hävisid puhkusega. Keha oli energiat täis, oli vähe teistsugune energia mäele minna. Selles mõttes on paus olnud peaaegu kolm aastat, aga hüppepaus lõppes reaalselt eelmine aasta enne Eesti meistrivõistluseid."

Miks sa üldse sellise otsuse vastu võtsid ja tippspordist loobusid? "Ma olin nii pikalt olnud pideva mahu all treenimise mõttes ja psühholoogiliselt on väga keeruline olla tippsportlane. See plaan, mis meil oli, et muutuda veel paremaks ja teha järgmine samm, nõudis nii palju raha, mida me ei suutnud kokku saada. Tänu sellele tuli see otsus vastu võtta, sest sport ei ole asi, mida hobi korras harrastada. See eelarve, mille me kokku saime, sellega kahjuks ei olnud võimalik edasi minna ja samade tulemustega oma keha lõhkuda - ma ei näinud sellel põhjust."

"Tänasel hetkel tagasi vaadates oli tõenäoliselt kõige keerulisem see hetk leida, et ma nüüd jälle tahan, olen valmis ja lähen," tunnistas Nurmsalu. "Kui muid elemente siia juurde mõelda, siis üllatavalt palju oli neid inimesi, kes pärast (Nurmsalu tippspordist lahkumist - toim.) ilmusid välja ja ma sain teada, et nii palju on fänne ja toetajad. Samamoodi olid mu vanad head sponsorid nõus asja uuesti alustama ja ka kaalujälgimine pole kunagi olnud nauditavam."

Kas see vahepealne aeg mõjus su kehakaalule hävitavalt? "Ei mõjunud hävitavalt, ta mõjus tervendavalt. Ma arvan, et ma olin kõige raskemal hetkel nii 85-85 kilo. Ma olen 184, 183 cm pikk. Pühapäeval kaalusin ma võistlustel 68 ja pool kilo. Kui kiired arvutused teha, siis oli vaja üht-teist maha võtta. Reaalsus on see, et kolme kuuga võtsin alla 15 kilo, esimesed kümme kilo poolteise kuuga ja ülejäänud pikema aja peale. See ei olnud seekord selline tegevus, millega oleks pidanud pead vaevama. Kõige raskem oli rütmi tagasi saada."

Milliseks kujuneb su edasine elu? Kas oled muud igapäevased tegemised ja muud tööd tahaplaanile lükanud? "Tegelikkuses käib juba pool tundi tööpäev. Nii palju kui Eestis olen, käin tööl ja ma usun, et see on ideaalne vastukaal. Keegi rääkis just, et murdmaasuusatamise maailma top kümnest on kas seitse või kaheksa sportlast tööl või õpingutel. Paljud sportlased otsivad kuskilt vastukaalu ja täna on minul selleks töö."