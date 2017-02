Kaarel Nurmsalu MM-i eel: palju on olnud tõmblemist, mis ei puuduta sporti

Pärast suurde sporti naasmist kuu aega MK-sarjas kaasa löönud suusahüppaja Kaarel Nurmsalu on teeninud selle ajaga kaks MK-punkti ning enda sõnul hakkavad tal asjad vaikselt paika loksuma. Samas, Lahtis toimuval MM-il ta endale eesmärke ei sea.

"Hea on kindlasti see areng, mis on toimunud nende võistluste jooksul. Pidevalt on samm-sammult paremaks läinud. Pean silmas tehnilist poolt, mis hakkab põhimõtteliselt paika loksuma. Ja füüsis hakkab vaikselt tulema, kuna kaal, mida ma soovisin saavutada, on mõnda aega juba käes," selgitas Nurmsalu intervjuus ERR-ile.

"Rahul ei saa olla sellega, et nii palju on muud tõmblemist, mis ei puuduta sporti. See on longanud mõlemat jalga ning kahjuks peab sellega tegelema olude sunnil," lisas suusahüppaja.

"Julgen välja öelda, et Lahti MM-iks eesmärke ei ole. Lähen lihtsalt võistlema. Ilmselgelt ma pole jõudnud sellisesse konditsiooni, et rääkida mingitest tulemustest," ei tahtnud Nurmsalu kõrgeid eesmärke välja öelda.

"Nagu Janne Ahonen ütles, et Lahti väike mägi on nii kummaline mägi, et seal võib ükskõik kes võita," arvas talisportlane.