Nurmsalu: hüppamine on muutunud radikaalselt

Kahe ja poole aastase pausi järel tippsporti naasnud suusahüppaja Kaarel Nurmsalu jõudis Poolas Wislas ühel MK-etapil põhivõistlusele, kus sai 45. koha.

"Väga mõnus on tagasi olla," ütles Nurmsalu ERR-ile. "Melu ja positiivne pool on samasugune, mis mul meeles oli. Hüppamine on aga muutunud radikaalselt. FIS-i ja kontinentaalkarikasarja tase on tõusnud ning MK-etappidel ei saa edetabeli esikahekümne mehed kindlad olla, et teise vooru pääsevad. Samuti on hüppeks valmistumine muutunud pikemaks."

Nurmsalu ise lootis Wislas jõuda põhivõistlusele, tema treener aga mitte. "Treener arvas, et kuigi liigume õiges suunas, pole meil põhivõistlusele asja, sest tase on nii palju tõusnud ja mu füüsis pole vajalikul tasemel," meenutas Nurmsalu. "Tuli aga välja, et piisas tehnikast."

Wislas võitis mõlemad etapid poolakas Kamil Stoch. "Temaga pole mõtet ennast võrrelda, kuid mõlema etapi kuuendaga võiks paralleele tõmmata küll," arutles Nurmsalu. "Puudu on eeskätt enesekindlusest ja füüsisest."

Nurmsalu kavatseb osaleda ka järgmisel MK-etapil, mis toimub samuti Poolas, aga Zakopanes. Seejärel keskendub ta treeningutele. "Tulevikus on plaanis võistelda Oberstdorfi lennumäel, sest seal on tehnika olulisem kui jõud," sõnas Nurmsalu. "Lahti MM tuleb minu jaoks liiga kiiresti, pigem tahaksin minna Lõuna-Koreasse olümpiamängude võistluspaika üle vaatama."