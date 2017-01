Gripp räsib nelja hüppemäe turneel maailma tippmehi

Severin Freund (Foto: AFP/Scanpix)

Lisaks talle ei saa täna kaasa teha ka kahe etapi järel kuuendat kohta hoidev austerlane Michael Hayböck, keda vaevab kõhugripp. Austria meeskonna arsti sõnul on Hayböck viimaseks etapiks Bischofshofenis siiski võistlusvalmis.

Hetkel juhib nelja hüppemäe turneed poolakas Kamil Stoch (591,2 punkti), kelle edu austerlase Stefan Krafti ees on vaid 0,8 silma. Kolmas on 584,6 punktiga Garmisch-Partenkirchenis triumfeerinud Daniel Andre Tande.