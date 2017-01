Nelja hüppemäe turnee teise etapi võitis Tande, liidriks tõusis Stoch

Daniel-Andre Tande (Foto: AFP/Scanpix)

Teiseks tuli poolakas Kamil Stoch, kes sai 135,5 ning 143 meetriste õhulendude eest 286 silma. Avaetapil Oberstdorfis triumfeerinud austerlane Stefan Kraft oli 282,4 punktiga (137 m ja 140 m) kolmas.

Oberstdorfis põrunud MK-sarja üldliider Domen Prevc oli aasta esimesel päeval viies (278,5; 136 m ja 139 m). Ainsa eestlasena Garmisch-Partenkirchenis võistelnud eestlane Martti Nõmme kvalifikatsioonist edasi ei pääsenud.

Teise koha saanud Stoch tõusis 591,2 punktiga nelja hüppemäe turnee liidriks, edestades Krafti 0,8 punktiga. MK-sarja üldliidrina jätkab sloveen Prevc, kellel on 590 silma. Tandel on 532 ning Kraftil 491 punkti. Neljandal kohal oleval Stochil on 483 silma.

Nelja hüppemäe turnee kolmas etapp toimub Austrias Innsbruckis 4. jaanuaril.