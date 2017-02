Suusaliidu juht: kõige suuremad lootused oleme pannud Ilvese õlule

Kahe nädala pärast algavatele põhja suusaalade MM-võistlustele Lahtis lähetatakse neli kahevõistlejat ja kolm suusahüppajat. Nimeliselt loksus kõik paika lõppenud nädalavahetusel.

Eesti suusahüppajatest saavad MM-võistlustel Soomes eesmärke püüda äsja MK-punkti teeninud Kaarel Nurmsalu, viimased kuu aega treeningutele keskendunud Martti Nõmme ja nädalavahetusel kontinentaalkarikasarja etapil Türgis kahel korral 13. koha saanud 17-aastane Artti Aigro, kes edestas omavahelises konkurentsis Kevin Maltsevit. "Me oleksime võinud välja panna ka neli sportlast, kuid otsustasime, et tervet võistkonda Lahtisse ei saada," ütles Eesti Suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alakomitee juht Ago Markvardt ETV spordisaatele. "Tahaksime loota, et meie suusahüppajad pääsevad MM-il kvalifikatsioonist põhivõistlusele ja Nurmsalu astuks sammu edasi."

Kahevõistluses on koondis sarnane eelmistele tiitlivõistlustele. Nelikust on tänavu MK-punktidele mahtunud Kristjan Ilves kuuel korral ja Karl-August Tiirmaa korra. Soome sõidavad ka Kail ning Han Hendrik Piho. Nooremate poole veel ei vaadatud. "Praegu meil on mööndustega neli MK-tasemel meest," sõnas Markvardt. "Loodetavasti jõuavad kõik paari nädalaga tippvormi, aga kõige suuremad lootused oleme pannud Ilvese õlule."