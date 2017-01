Kodusel turniiril võidutsenud Raul Must: hingan kergendatult, et see asi läbi on

Eesti sulgpalli esinumber Raul Must võitis Tallinnas toimunud Euroopa karika etapi, mis tõi siia 29 riigi mängijad.

TTÜ spordihoones toimunud turniir kulmineerus meeste üksikmängu finaaliga, kus esimest paigutust omanud Raul Musta vastaseks oli kuuenda asetusega 24-aastane britt Toby Penty. Esimese geimi kaotas Must 16:21, kuid seejärel võitis äärmiselt tasavägise ja dramaatilise teise geimi 24:22 ja siis juba märksa kergemalt otsustava kolmanda geimi 21:13.

„Ta mängis võrku väga kindlalt ja ma ei leidnud väljakul vaba kohta. Teises geimis võib-olla natuke ärritusin, sain jõulisemalt mängida ja tulin mängu järgi, kolmandas geimis suutsin jätkata seda, mida ma teise geimi lõpus alustasin.“

Võit oli Eesti esireketile väga tähtis, sest kodusel Euroopa karikaturniiril mängis ta finaalis kolmandat korda ja suutis nüüd esmakordselt oma peremehe õigused ka maksma panna.

„Ausalt öeldes on mul hea tunne, et see nädalavahetus läbi on ja ma võidu sain. Ma olin võimeline seda võistlust võitma, aga nagu näha, siis paljud vastased on väga head ja mängud on väga võrdsed ja kõik on väga tasavägine. Selles mõttes hingan kergendatult, et see asi on läbi ja saan eluga edasi minna.“