Kristin Kuuba võitis sulgpallis kolm Eesti meistritiitlit

Kristin Kuuba (Foto: Eesti Sulgpalliliit)

Naiste üksikmängus olid Kati Tolmoffi loobumise järel kaks peamist favoriiti Kuuba ja Getter Saar. Finaalis suutis Kuuba võita maailma edetabelis endast veel eespool olevat Saart 21:14, 20:22, 21:14. Teine tiitel tuli segapaarismängus Mihkel Laanesega, kui alistati eelmise aasta Eesti meistrid Helina Rüütel ja Raul Käsner 21:19, 21:17. Kolmanda võidu sai Kuuba naiste paarismängus Helina Rüüteliga, võites Kati-Kreet Marrani ja Mari Ann Karjust 21:13, 21:13.

Meeste üksikmängus sammus kindlalt meistritiitilele Raul Must, kaotamata kodustele vastastele geimigi. Finaalis võitis Must Mihkel Laanest 21:11, 21:13. See oli Musta kaheteistkümnes meistritiitel. Must tegi seekordsel Eesti meistrivõistlustel kaasa ka meeste paarismängus koos endise pikaaegse koduse peamise konkurendi Rainer Kaljumäega. Meistritiitel selgus vastasseisust paari viimase aasta meistrite Kristjan Kaljuranna ja Raul Käsneriga. Esimese geimi suutsid võtta Must ja Kaljumäe, kuid siis said paarismängu spetsialistid Kaljurand ja Käsner oma mängu paremini käima ja võitsid kuldmedali tulemusega 17:21, 21:18, 21:19.