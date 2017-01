Raul Must alustas kodust Euroopa karika etappi võidukalt

Raul Must (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Teises ringis kohtub Must täna õhtul Alexander Rooversiga Saksamaalt. Getter Saar alistas venelanna Anastassia Semjonova 21:14, 21:12 ja läheb teises kohtumises vastamisi noore ukrainlanna Marina Ilinskajaga.

"Mäng oli esimese ringi kohta küllaltki raske, arvestades seda, et tegemist ei ole kõige kõrgema kategooriaga võistlus maailmas," sõnas Must pärast võitu. "Sain küllaltki raske vastase endale ja kuna ma suutsin 2:0 võita, võib see olla hea järgmisteks ringideks. Jalgades on tempo ja hea on edasi minna."

"Ma tean teda küllaltki hästi, ma olen nii mõnedki korrad tema vastu Saksamaal mänginud," rääkis Must järgmise vastase kohta. "Ma usun, et kui ma hästi mängin, olen teda võimeline võitma. Kergelt ei saa võtta ja tuleb iga punkti pärast võidelda."

Täispikk Eesti Sulgpalliliidu intervjuu Raul Mustaga:

Eesti Sulgpalliliidu intervjuu Getter Saarega: