Nooruke Eesti sulgpallur Marran tahab minna Malaisiasse treenima

Alanud aasta näitab, kellest saab uus valitseja koduses naiste sulgpallis. Kati Tolmoff lõpetas Rio olümpiaga pika karjääri, andes noortele selge sihi ja motivatsiooni.

Üks Kati Tolmoffi võimalikest troonipärijast on 18-aastane paremakäeline sulgpallur Kati-Kreet Marran, kes on juunioride Euroopa edetabelis üksikmängus 19. ja paarismängus 7. kohal. Kogenud Tolmoffi sõnul jagub nooremal Marranil talle omaselt särtsu ja tahet. "Tal on väga hea iseloom nagu minulgi," ütles Tolmoff ETV spordisaatele. "Särtsu tal jagub ja see võib olla plussiks, aga samas ka miinuseks. Vanusega peab sportlane oskama ennast väljakul rohkem ohjeldada."

Marran on kahel olümpial võistelnud Tolmoffist kümme sentimeetrit pikem ning soovib kogenumalt üle võtta löökide kvaliteeti, üldist kiirust ja kavalust. "Kati on kiire ja tal on väga kvaliteetsed löögid," kirjeldas Marran. "Kindlasti on tal ka väga kaval mängustiil, mida õppida ja vaadata."

Juunioride Euroopa karikaetappidel poodiumile jõudnud Marran treenib 12 tundi nädalas ja loodab suvel tõsta koormust ning harjutada siis pikalt Malaisias, sest selleks ajaks on ta lõpetanud õpingud Nõo Reaalgümnaasiumis. "Olen rääkinud isaga, et minna pikaks ajaks Malaisiasse treenima, sest seal on teised tingimused," sõnas Marran. "Seal on ka soojem kliima, et vastupidavust arendada."

Välislaagrites peab harjutama just erinevate mängustiilide ja konkurentsi tõttu. "Tüdrukud peaksid rohkem välismaal käima ja jääma sinna paariks kuuks, et siis tagasi tulla õpitut kasutama," soovitas Tolmoff.

Rio de Janeiro olümpiaga karjääri lõpetanud 33-aastane Tolmoff on pühendunud Taanis kahe lapse kasvatamisele ja õpib eratreeneriks ning kehalise kasvatuse õpetajaks.