Raul Musta koduklubi on Taani sulgpalliliigas teel poolfinaali

Raul Must (Foto: Martti Vaidla)

Musta vastane oli taanlane Patrick Bjerregaard (maailma edetabeli 136.) ning kohtumine lõppes 21:13, 21:13. Must võttis eilse mängu kokku: “Tundsin jalgades värskust ja suutsin närvid kontrolli all hoida. Võib-olla kõrvaltvaatajale tundus, et olin kindlalt üle ja kerge mäng, aga just selliseid mänge olen eelmistel hooaegadel palju kaotanud. Eile oli õnneks minu päev ja tõin kindla punkti Vendsysselile.”

Järgmisel teisipäeval, 7. veebruaril, kohtub Vendyssel kodusaalis taas Odensega, kus sel korral on vaja vaid kolme võitu, et liikuda edasi poolfinaali medalimängudele.