Raul Must: rahvusvahelised võistlused on ka head, aga kodus on ikkagi parem

Tartus toimunud sulgpalli Eesti meistrivõistlustel krooniti Eesti meistriteks Kristin Kuuba ja Raul Must. Kuubale oli see kolmandaks ning Mustale koguni 12. meistritiitliks.

Pärast Kati Tolmoffi tippspordist loobumist Rio olümpiamängude järel oli naiste üksikmängu troon pretendentidele vaba. Finaali jõudsid kaks eeldatavat suursoosikut kullale - Kristin Kuuba ja temast maailma edetabelis kõrgemalgi asuv Getter Saar. Mäng kujunes tasavägiseks - Kuuba võitis avageimi 21:14, teises jäi peale Saar 22:20, kuid otsustava geimi võitis taas Kuuba 21:14.

„Olen siin hetkel haigusega kimpus,“ tunnistas Kuuba intervjuus ERR-ile. „Eile oli veel palavik ja väga raske mängida, täna olin natuke rohkem taastunud ja oli rohkem energiat. Olen väga õnnelik selle üle, et sellistes tingimustes võita suutsin.“

Kuuba tõusis kolme kuldmedaliga meistrivõistluste edukaimaks, kui koos Mihkel Laanesega alistati segapaarismängu finaalis Helina Rüütel - Raul Käsner 21:19, 21:17. Kuuba ja Rüütel võitsid koos ka naispaarismängu, kui kahes geimis alistati Kati-Kreet Marran ja Mari Ann Karjus. Meeste üksikmängus tuli 12. korda Eesti meistriks Raul Must, kes oli finaalis üle Mihkel Laanesest 21:11 ja 21:13. Must jõudis koos Rainer Kaljumäega ka paarismängu finaali, kus tuli tunnistada Kristjan Kaljuranna ja Raul Käsneri paremust kolmes geimis.

„Rahvusvahelised võistlused on ka head ja neid on ka hea võita, aga kui kodus oled parim, siis oled ikkagi parim," sõnas Must. "Väikeses Eestis on meistrivõistluste tiitlit väga väärtustatud juba viimased 20 aastat – unistasin sellest juba väikse poisina ja nüüd olen mitu tükki võitnud. Mis saaks veel parem olla.“