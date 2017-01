Raul Must: Tallinna turniiril saab õppida närvipinget taluma

Tallinnas toimuval sulgpalli Euroopa karika etapil jõudis üksimängus ainsa eestlasena veerandfinaali Raul Must.

Tabelis kõrgeimat paigutust omav Must võitis esmalt kahegeimilises matšis Indoneesia sulgpalluri ning seejärel 21:13, 21:18 sakslase Aleksander Rooversi. "Võistluse ajastus on selline, et ta pole ühegi suurema turniiri nagu MM-i või EM-i lähedal," ütles Must ETV spordisaatele. "Tegemist on treeningperioodi vahel oleva võistlusega, kus on hea vaadata, kuidas harjutamine on läinud nii endal kui teistel. Samuti saab õppida närvipinget taluma, mida on siin rohkem kui mõnel teisel võistlusel."

Kolmest naisüksikmängijast jõudis ainsana teise ringi Getter Saar, kes seal aga kaotas. Naispaarimängus jõudsid veerandfinaali Kristin Kuuba ja Helina Rüütel, meespaaridest Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner.