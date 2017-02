Raul Must tõi koduklubile Taani liiga poolfinaali viiva võidu

Raul Must (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Vendsyssel vajas korduskohtumises Odensega kolme võidupunkti, sest esimeses veerandfinaalis võideti 4:2. Teises veerandfinaalis alustas Musta endine koduklubi Odense edukamalt ja enne Musta mängu, mis oli võistlusõhtu viimane, juhtisid vastased 3:2. Seetõttu sõltus just Eesti esireketi mängust, kas Vendsyssel saab sealt poolfinaali viiva võidu või läheb kohtumine otsustavasse lõppmängu. Must võitis vastase Frederik Kirkedali kindlalt 21-10, 21-11 ning kindlustas Vendsysselile koha poolfinaalis.

„Arvasin mängu eel, et olen sellises olukorras rohkem närvis, kuna tegemist oli otsustava mänguga. Tegelikult suutsin mängu nautida," kirjeldas Must eilset kohtumist. Mustale, kes on Taani liigas mitmeid aastaid mänginud, on see esimene kord klubiga poolfinaali jõuda. „Poolfinaalivastane veel selgub, kuid usun, et võimalused edasi pääseda on mõlemal klubil," oli Must edasiste väljavaadete osas lootusrikas.

Taani kõrgliigat on Euroopas hinnatud üheks tugevaimaks klubiliigaks, kus mängivad mitmed OM- ja MM-medalistid.