Tippsulgpallurid alustavad aastat Tallinnas

Sulgpall (Foto: Reuters/Scanpix)

Võistlus kuulub Maailma Sulgpalliföderatsiooni kalendrisse ja on kõrgetasemelisim ning suurima osalejaskonnaga turniir Baltikumis. Võistluse populaarsus on aasta-aastalt kasvanud ja seekord soovisid Eestisse mängima tulla rekordilised 289 sulgpallurit. Kuna võistlusel osalejate maksimaalne arv on rahvusvaheliste reeglitega paika pandud, pidid osad soovijad ka ootelehele jääma ja võistlema pääseb ca 230 mängijat 30 riigist.

Kodusel võistlusel on suured ootused Eesti sportlastel. Meeste üksikmängus on favoriit Eesti esireket Raul Must, kellel on maailma edetabeli alusel turniiril esimene paigutus. Head tulemust soovivad näidata ka noored paarismängijad Kristin Kuuba ja Helina Rüütel, kes eelmisel aastal oma esimesel hooajal täiskasvanute konkurentsis pakkusid kodupublikule finaali jõudmisega meeldiva üllatuse. Naiste üksikmängus on Kati Tolmoffi loobumise järel suurimad lootused Getter Saarel, kes maailma edetabelis kuulub esisaja piirimaile.

Võistluste esimesel päeval mängitakse kvalifikatsiooniturniir. Reedel, 13. jaanuaril toimuvad põhiturniiri mängud. Laupäeval algavad veerandfinaalid kell 10.00 ja poolfinaalid 16.00. Võitjad selguvad pühapäeval, 15. jaanuaril finaalmängudes algusega kell 11.00.