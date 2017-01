Tallinnas peetav Euroopa karikaetapp kogub aasta-aastalt populaarsust

Kaheksandat korda toimuv võistlus on maailma sulgpalliföderatsiooni kalendris tugevalt kanda kinnitanud ja toonud seegi aasta rekordarvu registreerunud võistlejaid ehk 289 sportlast 29 riigist. Võistlejate arvult suuremat turniiri ongi sulgpalliliidu tegevjuhi Renna Undi sõnul raske korraldada.

"Võistlejate arv on iga aastaga natuke kasvanud. Võistlejate maksimumarv on määratud, sest lõputult ei jõua ühe võistluse jooksul liiga palju mängijaid mängida," lausus Unt intervjuus Vikerraadiole. "Meil on tabelid täis ja mõned mängijad, kes tahtsid tulla, jäid ootelisti. Võib öelda, et see turniir on muutunud järjest populaarsemaks."

Undi sõnul on võimalik tulevikus turniiri kategooriat ka tõsta, seda näiteks peasponsori tekkimise korral. "Turniiri tase sõltub auhinnarahast. Meie turniiri auhinnaraha on see aasta 8000 dollarit. Loomulikult maailma kalendris on väga erineva auhinnafondiga turniire."

"Kui sulgpalli sellele turniirile tekib ka Eestis tulevikus peasponsor, siis meil on võimalik turniiri kategooriat veelgi tõsta. Loomulikult, mida kõrgema kategooria turniir, seda rohkem maailma edetabeli kõige tipumaid mängijaid osaleb."