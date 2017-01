Spordialaliitude tegevustoetus suurenes ühe miljoni euro võrra

Riigikogu liige Monika Haukanõmm peab oluliseks, et erivajadusega sportlaste ja eriti nende treenerite medaliraha tiitlivõistlustel eduka esinemise eest peab olema teiste sportlastega samaväärne. Et sportlaste tunnustamine on Eesti Olümpiakomitee ülesanne, siis on vajalik teema ka olümpiakomitee presidendivalimiste ajal tähelepanu all hoida ja debatti sisse tuua.