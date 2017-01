Denis Grabe pidi snuukrilegendi turniiril hiinlase paremust tunnistama

Denis Grabe (Foto: Alison Chang)

Turniiril osalevad 26 riigi 64 piljardisportlast, kes kõik on pääsenud turniirile vaid kutsetega. Esindatud on vaid maailma parimad piljardisportlased.

Mängu teeb eriliseks see, et turniir toimub üheksa jala suurustel piljardilaudadel, millel on snuukrilaua augud. Mäng kogub üha enam populaarsust ning mängu promootor on kuuekordne snuukri maailmameister, elav legend Stephen Hendry.