Eestlanna valiti rahvusvahelise saalihokiliidu olulise organi liikmeks

Meelike Terasmaa (Foto: ESHL)

"Nõustusin kandideerima, sest tundsin, et olen valmis panustama saalihoki arengusse enam kui vaid mängija ja treenerina," lausus Terasmaa Eesti Saalihoki Liidu pressiteate vahendusel. "Kiiresti arenevas maailmas peab ka saalihoki püsima muutustega kaasas, et tihedas konkurentsis järjest enam harrastajate poolehoidu võita. Usun, et järgneva nelja aasta jooksul saan palju rahvusvahelist kogemust, uusi ideid ja teadmisi, mida kasutada ala populaarsuse tõstmiseks nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil."

Eesti alaliidu peasekretär Tõnis Teesalu: "Eesti Saalihoki Liidul on heameel, et viimasel ajal on esile kerkinud särasilmseid noori inimesi, kes soovivad ala arengusse panustada. Meelike Terasmaa on täpselt sobiv uuendusmeelne tegelane, kelle esitamist ja valimist tähtsasse komisjoni väga soojalt tervitame."

Meelike Terasmaa mängib saalihokit aastast 2003 ja on kahekordne Eesti meister (2014, 2015). Kuulub Eesti koondnaiskonda aastast 2009, korduvalt kaptenina. Terasmaa osaleb koondislasena ka 2017. aasta veebruaris Itaalias toimuv MM-valikturniiril ja tal on treenerikutse III tase. Treenib harrastajaid ja lisaks erivajadustega lapsi. Hariduselt ja tööalaselt eripedagoogika õpetaja. Korralduskomitee liige meeste 2016. aasta MM-valikturniiri läbiviimisel Tallinnas ja koordinaator Eesti meistrivõistlustel.