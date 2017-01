Eesti saalihokinaiskond läheb püüdma MM-finaalturniiri piletit

Eesti saalihokinaiskond lendas Itaaliasse maailmameistrivõistluste valikturniirile. Varasemast põhjalikum ettevalmistus loob eeldused, et naiskond võiks pärast pausi jõuda taas finaalturniirile.

Eesti saalihokinaiskond on varasemalt mänginud MM-finaalturniiril vaid korra - 2009. aastal, kui lõpetati 15. kohaga. Usk, et nüüd on võimalik valikturniiril Itaalias taas pääs finaalturniirile tagada, on põhjendatult kõrge.

"Koosseis ei ole väga palju muutunud ka võrreldes varasemate aastatega, aga meie noored emad on nüüd uuesti tippvormis ja ma arvan, et kuna meie ettevalmistus on olnud nii põhjalik, siis meil ongi kindlasti parim koosseis," sõnas koondise kaitsja Meelike Terasmaa ETV-le.

Valdavalt Eesti liiga mängijatest koosnev naiskond on varasemast enam rõhunud üldfüüsilisele ettevalmistusele. Suureks abiks oli mängijate hinnangul ka võimalus mängida kaasa Läti meistrivõistlustel. "Meil võiks nüüd hästi minna - kiirus, füüsilisus on ikka hoopis teisel tasemel," lausus ründaja Merli Kaljuve. "See on olnud üks väga hea ettevalmistus. Me ei tea küll meie vastaste köögipoolt või kuidas nemad on valmistunud, aga mulle tundub, et see on meile suur trump."

Mullu mais Eesti koondise peatreeneriks nimetatud Pavel Semjonov on seadnud saalihokinaiskonnale ühese ja väga selge eesmärgi - vaja on pääseda detsembris peetavale MM-finaalturniirile Slovakkiasse. Eesti vastased on maailma edetabeli kolmas Šveits, kuues Saksamaa, 14. Holland ja 27. Austria. Eesti on reitingus 20.

"Šveits on ilmselt liiga kõva pähkel, aga Saksamaa, Holland on täiesti mängitavad ja arvan, et võidetavad," lausus Kaljuve. "Austria, kuigi meist tagapool reitingus, aga ei saa alahinnata - aga ikkagi, võidame ka nemad ära!"

"Kui me häälestume korralikult igale mängule ja mänguhetkele, siis me suudame seda!" on Terasmaa kindel. "Võita nii Hollandit kui ka Saksamaad."