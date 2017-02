Saalihokikoondise liider: kui järelkasvu peale ei tule, on lood varsti kehvad

Eelmisel nädalal Itaalias Celanos toimunud kvalifikatsioonimängudes sai naiskond esmalt kaks kaotust, aga seejärel alistati viimastes mängudes suureskooriliselt nii Holland kui Austria. Euroopa kvalifikatsioonigruppide kolmandate naiskondade võrdluses edestas Eesti tänu heale väravatevahele Venemaad ja Ungarit. Finaalturniirile edenemiseks sellest ka piisas.

Koondise ründaja Edith Pärnik, kes Itaalias resultatiivsuspunktide arvestuses naiskonna edukaim, ütles, et edasipääsust said mängijad teada alles tagasiteel Eestisse. Täpsemalt, Münchenis toimunud vahemaandumise ajal. "Kui lennuk maandus, siis panime neti sisse ja saime teada, et oleme finaalturniirile pääsenud," ütles Pärnik Vikerraadiole. "Kõik plaksutasid ja olid õnnelikud. Valitses kirjeldamatu tunne!"

Edasipääsu otsustavates mängudes Hollandi ja Austria vastu näitas Eesti koondis külma närvi – oli selge, et punktikaotust enam lubada ei saa. Kaitsemängija Margit Keerutaja sõnul naiskond pärssivat võidukohustust ei tundnud. "Kuna meil oli suur sisemine võidusoov, mitte kohustus, siis üleliigset koormat peal polnud," sõnas Keerutaja. "Andsime endast maksimumi ja nii need võidud võtsime."

Eesti alustas turniiri kaotustega Šveitsile ja Saksamaale, kuid alistas siis Hollandi ja Austria. "Kaks esimest vastast olid meist maailma edetabelis eespool ning seetõttu keskendusime kaitsele," lausus Keerutaja. "Ülejäänud mängudes oli ülesandeks väravate löömine. Meie ründemäng toimis, sest ruumi oli rohkem ja söödud täpsemad. Nii sündisid väravad loomulikumalt."

Naiskonna edus mängis olulist rolli põhjalik ühine ettevalmistus, mille käigus osaleti Läti meistrivõistlustel. Koondise peatreener Pavel Semjonov ütles pärast kvalifikatsiooniturniiri lõppu, et Läti liigasse naasmine on finaalturniirini jäänud kümne kuu perspektiivis võimalik. Samuti proovitakse korraldada rohkem sõpruskohtumisi Soome naiskondadega.

Finaalturniiriks ettevalmistamine ning seal mängimine ei ole odav lõbu. Ka enne otsustavat kvalifikatsiooniturniiri palusid naiskonna liikmed rahalist abi „Hooandja” keskkonna kaudu ning pole välistatud, et sellist võimalust kasutatakse uuesti. Edukas osalemine kaalukatel turniiridel suurendab loodetavasti tõenäosust, et mõnel eestlannal avaneks võimalus mängida tugevas välisriigi klubis. Ühtegi profiliigat naiste saalihokis veel pole, kuid tasemel liigasid sellegi poolest. "Paar mängijat võiks välisklubisse siirduda küll," ei varjanud Keerutaja. "Näiteks Pärnik, kes on selleks parajas eas. Teised on ennast piiri taga juba proovinud või pole selleks soovi avaldanud."

Koondise mängijate omavaheline läbisaamine on naiskonna liikmete sõnul väga hea. Pärast MM-kvalifikatsioonimänge ei ole Eesti meistrivõistlustel üksteise vastu mängida sugugi mitte lihtne, ütles Edith Pärnik. Küll aga vajaks koondis tema sõnul siiski täiendust. "Ühte füsioterapeuti oleks juurde vaja," teatas Pärnik. "Sellel tööl on suur koormus, sest kuus tundi järjest pole kerge massaaži teha."

Loodetavasti toob detsembrikuine finaalturniir naiste saalihoki Eestis veel rohkem pilti. Ideaalis võiks koondis seal jõuda veerandfinaali. Pärniku sõnul oleks õnnestumisi vaja just selleks, et meelitada spordiala juurde ka nooremaid. "Praegu on meil kõva naiskond, kuid järelkasvu peale ei tule ja vanemad mängijad hakkavad eest ära minema," tõdes Pärnik. "Varsti on meil niimoodi koondisega kehvad lood."