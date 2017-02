Eesti naiste saalihokikoondis viskas Austriale 13 väravat, edasipääs selgub peagi

Eesti naiste saalihokikoondis (Foto: Renee Kütisaar (ESHL))

Kokkuvõttes annavad kaks kaotust ja kaks võitu Eestile neli punkti. Eesti väravate vahe on +10, kuid kas see on piisav finaalturniirile pääsemiseks, selgub täna õhtul 17.30 paiku, kui kõik kvalifikatsiooniturniiri kohtumised on peetud.

Täna Eesti parimaks valitud Reti Väärt rõõmustas, et naiskond suutis palju väravavõimalusi realiseerida ja samas enda värava puhtana hoida. "Pingutasime lõpuni ja samas söödukvaliteet paranes mängu jooksul, vastased küll ka väsisid, aga saime ise palliga mängides järjest julgemaks," rääkis Väärt. Ta lisas, et kogu turniiri vältel oli võistkonnavaim väga hea ja toetav, seda nii pingil kui platsil.

Eesti koondise abitreener Joel Heine rääkis, et mäng algas hästi nii kaitses kui ründetsoonis, aga peale esimesi väravaid tekkis olukord, mil kõik tahtsid lihtsalt väravaid visata ja püüdsid hästi kiiresti rünnakuid ära lahendada.

"Rääkisime sellest kolmandiku vaheajal ja peale seda hakkas naiskond rohkem palli liigutama ja see tõi ka rohkem võimalusi ning õnnestumisi," ütles Heine. Ta lisas, et kolmandal kolmandikul olid mängijad eriti hästi keskendunud ja külma närviga ning hoiti hästi palli liikumas. Seda ilmestab ka tõsiasi, et viimase 20 minutiga lisandus seitse väravat. "Samas mängisime ka head kaitset ja vajalikes olukordades tõestas end hästi noor väravavaht Lotta Peedimaa," märkis Heine.