Meeste saalihokiliiga liider pidi tunnistama Eesti Maaülikooli paremust

Tartu Maratoni on aastate jooksul lõpetanud 128 689 suusasõpra, kuigi osalejaid on loomulikult olnud rohkem. Selle aja jooksul on peetud 44 maratoni, neist kõige rahvarohkem oli 1986. aasta, kui 60-kilomeetrise distantsi rühkis lõpuni ligi kümme tuhat suusatajat. Viimaste aastate rekord pärineb nelja aasta tagant, kui lõpetajaid oli kuue tuhande ligi.