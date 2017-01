Eesti rannavõrkpalli esipaar naudib austraallaste külalislahkust

Et tagada kvaliteetne ettevalmistus, tuli Nõlvakul ja Tiisaarel kodumaalt lahkuda juba hilissügisel, ühiselt alustati treeningutega detsembris Tais. Ettevalmistus jätkus Austraalias ning jaanuarikuus osaleti selle raames ka kahel turniiril: nii jaanuari keskel Adelaide’is kui ka möödunud nädalavahetusel Brisbane’is jõudsid eestlased poolfinaali.

Kusti Nõlvaku sõnul olid neil võistlustel vastasteks peamiselt kohalikud rannavõrkpallurid. "Brisbane'i turniiri poolfinaalis oli üks Tšehhi ja üks Kanada kutt, aga ülejäänud on siin kõik austraallased," lausus Nõlvak Vikerraadiole. "Oli hästi palju mänge - mõlemal turniiril oli esimesel päeval neli mängu. Korralik andmine käis. Tase on seinast seina. Kuna turniiridel kvalifikatsiooni ei ole ja kõik, kes tahavad osavõturaha maksta, saavad mängima. Alagrupis olid mõned mängud väga lihtsad ja osad olid pingelisemad."

Kõrgete kohtade eest võitleb turniiridel kuni kümmekond paari, mis tähendab, et poolfinaali jõudmiseks tuleb igal juhul hästi mängida. Oma mängupildis nägidki eestlastest rannavõrkpallurid läbi kahe turniiri positiivseid arenguid. "Kaks nädalat enne esimest turniiri tegime Austraalia koondisega trenni ja pärast seda turniiri ka kaks nädalat. Väga head neli nädalat sai koos teha," lausus Tiisaar. "Selle ajaga läks enesekindlus paremaks. Jaanuaris leiame iga päevaga oma asjades kindlust ja uusi elemente."

Eesti paari trump on blokikaitsemäng. "Praegu näeb niimoodi välja, et oma rünnak servi vastuvõtust rünnak on ilmselt kõige nõrgem pool," sõnas Tiisaar. "Seal anname järele ja tihtilugu lähevad punktid, kuhu nad ei peaks minema. Oma blokikaitsemänguga võtame jälle tagasi. Kui nüüd tulevaste kuude ja aastatega oma rünnakut servivastuvõtust kõvasti edasi arendame, siis meie mäng teeb kindlasti suure sammu edasi."

Tavaliselt on teistel võistkondadel vastupidi - et servi vastuvõtust rünnak on kindlam pool ja aeg-ajalt nopitakse punkte blokikaitsega," täiendas Nõlvak. "Meil on natuke teistpidi veel."

Eesti rannavõrkpallurid on väga tänulikud austraallastele, kes võtsid neid avasüli vastu ja kelle käe all sai tasuta treenida, videopanka kasutada ja ennast analüüsida. "Need tingimused on meie omadest üle, saime hea pildi, kuhu võiks Eesti rannavõrkpall liikuda," sõnas Tiisaar.

Eestis treenimiseks oleks vaja Tallinnasse halli, aga ka saa ei asenda Austraalia laagrit täielikult. "Õues sellistes tingimustes treenida on ka väga erinev," lausus Tiisaar. "Eestis pole ka teist paari, kes tahaks aastaringi kaks korda päevas treenida. Kahekesi terve talv Eestis treenida oleks mitte kõige efektiivsem. Kodus oleks hea meelega rohkem, koduigatsus tekib peale küll."

Rahaliselt oli hooaja eel hea, et eelmise aasta sponsorid jätkavad toetamist ka nüüd. "Lisaks leidsime veel paar tükki juurde. Rahaga on selline seis, et saame oma miinimumprogrammi loodetavasti ära teha," ütles Nõlvak. "Ega lõpuni ei tea, millistele turniiridele täpselt peale saame, milliste hindadega saame lennupiletid ja majutuse võistluskohta. Pidev arvutamine ja näpuga järjeajamine käib."

"Ja pigem kokkuhoidmine," lisas Tiisaar. "Siin Austraalias sattusime ka hea olukorra otsa, kus üks trennikaaslane võttis meid oma majja ja ühes vabas toas tema mattidel saime kolm päeva magada, mis oli superhea boonus jälle."

Alanud hooaja maailmakarikaetappidel soovivad Nõlvak ja Tiisaar pääseda põhiturniirile. Praegu ei ole aga täpselt selge, millistel osavõistlustel kaasa lüüakse. Kuna maailmakarikasüsteemi on muudetud, peavad ka eestlased praegu leppima osalise teadmatusega. Etapid on nüüd jaotatud viide tugevusastmesse, kusjuures kõrgema grupi turniiridel saab koguda oluliselt rohkem MK-punkte. Mitmete Euroopas peetavate võistluste olulisus kipub selle muutuse läbi vähenema.

Samas, muutusest hoolimata on iga maailma tippkonkurentsis saadud võimalus rohkem kui tähtis, sest ka konkurentide mäng erineb treeningul ja võistlustel väga tuntavalt. "Eelmise aasta lõpus saime alles viimaste turniiridega natuke selgust, kui palju jäi meil vajaka just mängukogemusest," lausus Tiisaar. "Tihtilugu teed ühe mängu ja sõidad koju tagasi. Võistluskogemust meil ei tekkinud. Panimegi selleks aastaks eesmärgi, et seda osakaalu suurenedada. Et saaksime rohkem võistlusolukorras mängida, et enesekindlust kasvatada. Mõnikord ilmselt ei teegi otsuseid selle järgi, kust saaks kõige rohkem punkte või auhinnaraha, vaid kus saaks kõige rohkem mängukogemust ja enesekindlust."

Meie esipaarile saab pöialt hoida juba tuleval nädalal. Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar osalevad 7.-12. veebruarini Ameerika Ühendriikides toimuval maailmakarikaetapil.