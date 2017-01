Võrkpalliliidu meeskonnaga liitus Urmas Piik

Rannavõrkpall (Foto: Andres Raudjalg)

Eesti Võrkpalli Liidu asepresident Agur Jõgi tõi välja, et Eesti saalivõrkpalli rahvusmeeskond mängib väga kõrgel tasemel ja lõppenud aastal tegi korraliku sammu edasi ka naiskond, kuid rannavõrkpallis seis nii roosiline pole. „Rannavõrkpallurid on võistelnud olümpial ja toonud medaleid noorte tiitlivõistlustelt, aga need saavutused on jäänud ajalukku. Tänane seis ei ole kiita ja seega tuleb alustada uuesti vundamendi ladumisest,“ sõnas ta.

„Suur aitäh Mart Tiisaarele ja Kusti Nõlvakule, et mehed kahekesi rügades proovivad Eesti rannavõrkpalli uuesti rahvusvahelisele kaardile tuua. Pikaajalise edu saavutamiseks on aga oluline luua süsteem, et mängijate juurdekasv ning kodune tase oleks tagatud. See ei juhtu ainult mõne inimese entusiasmist. Võrkpalliliidu asepresidendina ja rannatoimkonna esindajana alaliidu juhatuses on mul väga hea meel, et Urmas otsustas vastu võtta väljakutse uuele tasemele viia ka rannavõrkpalli toimkond,“ lisas Jõgi. „Urmasel on väikeettevõtte loomise, turundamise ja juhtimise kogemus. Lisaks on Urmas tuntud nägu Eesti erinevatelt rannavõrkpalliturniiridelt. See loob suurepärase kombinatsiooni toimkonna juhina õnnestumiseks.“

Urmas Piik, kes on rannavõrkpalli mänginud 15 aastat, tundis samuti, et on õige aeg oma lemmikala paremasse seisu viimisele õlg alla panna. „Hetkel ei ole rannavõrkpall kindlasti seisus, kus ta võiks olla. Selle asemel, et kõrvalt vaadata ja kiruda, otsustasin käed külge panna ja kõige ägedama spordiala arengusse oma panuse anda. Meil on Kusti Nõlvaku ja Mart Tiisaare näol olemas paar, kelle najal ala uut tõusu üles ehitada. Ka naiste hulgas võiks peagi tugevaid paare oodata,“ rääkis Piik.

Lähiaja plaane tutvustades lausus Piik, et praegu läheb peamine fookus koduse rannavõrkpalli karikasarja uue hooaja kalendri koostamisele. „Kindlasti on seal oodata uuendusi ning lähiajal on plaanis töötada välja rannavõrkpalli jaoks ka uusi sotsiaalmeedia väljundeid. Järjest rohkem tahan pöörata tähelepanu ka naistele ning suuremas plaanis on sihiks, et inimesed aina enam seda äärmiselt lahedat mängu harrastaksid ja sellele kaasa elaksid,“ lausus Piik.

Urmas Piik on rannavõrkpallis võitnud Eesti meistrivõistlustelt kolm pronksmedalit. Aastal 2012 oli tema paariliseks Jaanus Kuller, aastal 2014 Rein Tiisaar ja mullu Tanel Uusküla.