Puusta jäi Miamis esimesena medalisõidust välja, Rammo hoiab 6. kohta

Ingrid Puusta (Foto: Hendrik Osula)

RS:X paadid purjetasid täna viimased kolm avaseeria sõitu, kus Ingrid Puusta (NYCS) finišeeris 13., 3. ja 15. kohaga. Kokkuvõttes saavutas Ingrid 137 punktiga 11. koha.

RS:X naiste klassis läheb medalisõitu kindla liidrina hiinlanna Yunxiu Lu 40 punktiga. Teisel kohal on hispaanlanna Marina Alabau Neira 54 punktiga ja kolmas britt Isobel Hamilton 65 punktiga. Homme toimub topeltpunkte andev medalisõit, mis lisatakse senisele punktiskoorile juurde.

Laser Standard klassis oli Karl-Martin Rammol (ROPK/TJK) reedel avaseeria eelviimane päev, kus saagiks tulid kohad 22 ja 47. Karl-Martin on kokkuvõttes kindlalt kuuendal positsioonil 97 punktiga

"Kreisi! Täna oli selline päev, et pani suisa sooti närima. Kreisi ei pillu ma mitte puusalt ja emotsiooni pealt vaid suudan välja käia neli põhjust, miks tänane päev kreisi oli. Põhjus number 1: olen Miamis võistelnud ja treeninud nüüdseks 9 aastat ja sellist ilma pole ma veel näinud. Põhjus number 2: See, et vahel tulevad sisse sõidud, kus tuul pöörab ja asi ei näe päris tavapärane välja, on paratamatu ja arusaadav. See, et päeva mõlemad sõidud sellised on, see on juba next level. Põhjus number 3: Tänases esimeses sõidus võtsin ülemise märgi teisena, finišisse jõudsin aga kahekümne teisena. Nii vingesse tuuleauku polegi ma veel kunagi jäänud ja nii kõrgelt nii vinget kukkumist pole ka kunagi ette tulnud. Ja viimasena, põhjus number 4: kogu selle asja juures, tänase päeva skooriga 22 ja 47 olen endiselt veel kuues, sest stabiilselt hea päevaga said maha väga väga vähesed. Mine võta kinni, aga nagu mu hea sõber alati sellistes tingimustes ütles, siis vähemalt igav ei hakka!" kommenteeris Rammo pressiteate vahendusel.

Laser klassis jätkab ülekaaluka liidrina reedel 6. ja 18. koha saanud prantslane Jean Baptiste Bernaz 38 punktiga. Teisel kohal olev küproslane Pavlos Kontides jääb maha juba tervelt 31 punktiga.

Miami MK-etapp kestab pühapäevani, eelsõitude tulemuste põhjal selgunud iga klassi kümme parimat purjetavad topeltpunkte andvas medalisõidus RS:X klassis laupäeval ja Laser klassis pühapäeval.