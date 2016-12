Tyson Fury plaanib kevadel poksiringi naasta

Tyson Fury (Foto: Reuters/Scanpix)

Fury teatas oktoobri keskel, et loobub enda maailmameistritiitlitest ja keskendub vaimse tervise parandamisele. Sama ajal otsustas Briti poksiliit dopinguprobleemide tõttu Fury poksilitsentsi ajutiselt peatada ning veel pole teada, kas nad lubavad Furyl kevadel uuesti poksida.

Peter Fury aga soovib, et Tyson Fury läheks vastamisi WBC raskekaalu maailmameistri Deontay Wilderiga, et WBC tiitlivöö eest poksida. Eeldatavasti peaks ta aga enne seda kohtumist pidama mõned matšid, kuna viimati oli ta poksiringis 2015. aasta novembris, kui alistas kohtunike otsusega Vladimir Klitško.

"Tyson on koos oma isa ja vennaga, ta treenib iga päev. Tyson naaseb ringi järgmise aasta aprillis või mais, ta tuleb tagasi. Ta ei taha ainult oma vöid tagasi saada, ta tahab näidata, et on maailma parim raskekaallane," ütles Peter Fury intervjuus 4c Sports Mediale. "Esmalt peab ta paar väiksemat matši ning seejärel hakkab ta tiitlivööde eest võitlema. Tahaksin näha Tysonit Wilderiga poksimas, arvan, et see oleks supermatš ja me tahame seda matši."