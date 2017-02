Juunioride MM-il 6. koha saanud Doris Kudre: silme ees oli must

Doris Kudre (Foto: Markku Vauhkonen)

„Raja esimese ringi ja teise ringi esimese poole sõitsin konkurentidega koos - tempo oli hea ja põhiline oli mitte maha jääda. Teise ringi lõpus olin kolmas," kirjeldab Kudre alaliidu pressiteate vahendusel sõidu käiku.

Raja teises pooles langes ta küll medalikohalt välja: „Edasi tulid pikemad etapid ja kuna üksi sõites tempo ja kaardi lugemise kiirus langes, siis jõudsid mulle mitmed järele. Eelviimases punktis olin rootslasega koos ja sealt edasi andsin endast kõik, vahet polnud, mis koha peale me võistlesime. Silme eest oli must ja sisendasin endale, et mul on temast paremad suusad ning viimase laskumise ja tõusuga sain rootslasest ette“, võttis Kudre õnnestunud lõpuosa kokku.

Naisjuunioridest võitis venelanna Aleksandra Russakova soomlannade Liisa Nenose ja Tuuli Suutari ees. Doris Kudre kaotas võitjale 16,5 km pikkusel rajal 3.51, medalist jäi teda lahutama 2.42. Jonne Rooma oli 23., Epp Paalberg 26. ja Kaisa Rooba 31. Meesjuunioridest oli meie parimana Kevin Hallop 20., Georg Kaius Kutsar 22. ja Andres Rõõm 25.

Noorte Euroopa meistrivõistlustel sai eilse neljanda koha kõrvale 12. koha Kaarel Vesilind. Sander Pritsik oli 15. ja Ragnar Rooba 17. Tüdrukutest võistles ainsana Mari Linnus, saades 29. koha.

Võistlused jätkuvad laupäeva lühirajaga ja lõpevad pühapäeval teatevõistlusega.