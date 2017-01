Eesti suusaorienteerumise tipud võistlesid Davosis

Georg Caius Kutsar, Doris Kudre, Daisy Kudre, Mattis Jaama (Foto: Eesti Orienteerumisliit)

Nädalavahetusel algas Šveitsi ja Austria suusaorienteerumise 6-etapiline võistlussari nimega Ski-O Tour. Eliitklassides on head võistlemisvõimalust kasutamas suur osa maailma tipptegijatest seitsmest erinevast riigist. Eestist on stardis kolm meest – Mattis Jaama, Rimmo Rõõm ja Georg Caius Kutsar ning kolm naist – õed Daisy ja Doris Kudre ning Kaisa Rooba. Neist Rõõm alustab oma esimest hooaega meeste klassis, Kutsar kuulub veel juunioride hulka ja Rooba noorteklassi.

Kaks esimest võistluspäeva toimusid Davosis, umbes 1500 m kõrgusel merepinnast. Esimesteks distantsideks olid ühisstardist tavarada ja eraldistardist lühirada. Rajad olid füüsiliselt nõudlikud, lühirada nõudis ka kiiret kaardilugemisoskust. Eestlastest on mõlema päeva 12. kohaga olnud edukaim Mattis Jaama, kelle kaotus võitjale on olnud üsna väike.

Jaama kommentaar oma sooritustele: "SkiO-Touri kaks esimest etappi olid eelkõige füüsiliselt väga nõudlikud, praeguse kesise sõiduvormiga mul kõrgesse mängu asja ei olnud. Praegu polegi eesmärk kiire olla, kuna tähtsate võistlusteni on veel aega. Tuuri-nädala põhiline eesmärk on lihvida kaardilugemisoskust, esimesel kahel päeval olen oma eesmärgi täitnud - kaardiga olen hästi läbi saanud ning suuremaid vigu pole sisse lasknud. Šveitsi maastik on pakkunud huvitavaid radu ja senised emotsioonid on igati positiivsed. Näis, kas olen samal arvamusel ka peale järgmisi etappe, mis toimuvad kõrgusel enam kui 2000 m üle merepinna.“

Naiste konkurentsis lõpetas Daisy Kudre mõlemal päeval 11. kohaga, kuid kaotus parimatele on olnud suhteliselt suur. Kudre kommentaar: "Mõlemal päeval olen täitnud oma eesmärgid, milleks on eelkõige orienteerumistehniliselt hea sooritus ning võistlusmotivatsiooni kõrgel hoidmine. Kesk-Euroopa rajad nõuavad kiiret sõitu laiadel uisuradadel, mis pole kahjuks minu tugevaim külg. Pärast pikka võistluspausi on mu üldine füüsiline vorm üsna kehv, mistõttu kaotus võitjale oli mõlemal päeval suur. Minu eesmärgiks on jätkata tuuri motiveeritult ja läbi tugevate pingutuste oma vormi parandada."

Esmaspäev on tuuril puhkepäev, siis jätkatakse juba umbes 2000 m kõrgusel merepinnast Fideriser Heuberges, kavas on sprint ja jälitussõit.