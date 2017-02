Suusaorienteerumise sprindi Eesti meistriteks tulid Even Toomas ja Daisy Kudre

Evely Kaasiku, Daisy Kudre, Doris Kudre (Foto: Siiri Poopuu)

Meeste 3,88 km ja 14 KP-ga rajal startis esimesena hiljutine EM-i sprindi viies mees Mattis Jaama Värska OK Pekost ja sõitis kõigile teistele ette aja 20.02. See tulemus püsis parimana kuni viimasena startinud klubikaaslase Even Toomase inišeerimiseni, kes suutis seekord olla kiireim ajaga 19.34. Kolmanda kohaga üllatas vanameister Tarvo Klaasimäe Rakvere OK-st (20.43).

Naiste 3,18 km ja 14 KP-ga rajal olid kolm eeldatavat favoriiti Daisy Kudre ja Doris Kudre Värska OK Pekost ja Evely Kaasiku OK JOKA-st veel tihedamas sekundite heitluses. Raja teises pooles suutis aga koondise esinumber Daisy Kudre kindla orienteerumisega teistel eest ära sõita ja võitis ajaga 17.23. Evely Kaasikule kuulus ajaga18.27 hõbe ja Doris Kudrele 18.45-ga pronks.

Juunioridest võitsid Georg Caius Kutsar (OK Ilves) ja Epp Paalberg (Rakvere OK).

Pärast paaritunnist pausi jätkus võistluspäev sprinditeatega, kus kaheliikmelistel võistkondadel tuli läbida kuus kiiret ja lühikest sprindietappi. Nii meeste kui naiste arvestuses saavutasid kindla võidu Värska OK Peko võistkonnad. Meeste kuldmedalimeeskonnas sõitsid Mattis Jaama ja Even Toomas ajaga 1:01.11. Tasavägises hõbemedali heitluses edestas OK JOKA (Kaarel Kallas ja Ilmar Udam) napi poole minutiga Rakvere OK Tarvo Klaasimäed ja Joonas Oja.

Naiste kuld kuulus õdedele Daisy ja Doris Kudrele. Hõbemedali võitis OK Ilves naiskond Katrin Ojavee, Kaisa Sander ja põnevas pronksheitluses edestas OK JOKA naiskond Evely Kaasiku ja Sigrid Ruul RSK Jõhvikas esindust.

Juunioride sprinditeate meistriteks krooniti Värska OK Peko meeskond Andres Aruots ja Kevin Hallop ning Rakvere OK naiskond Kaisa Rooba ja Epp Paalberg.