Suusaorienteerujad alustavad tiitlivõistlusi lootusrikkalt

Eesti koondis Imatral (Foto: Raul Kudre)

Eesti Orienteerumisliidu juhatus lähetas Imatrasse 20 sportlasest koosneva esinduse. Täiskasvanute EM-il osalevad Daisy Kudre (Värska OK Peko), Evely Kaasiku (OK JOKA), Kaisa Sander (OK Ilves), Mattis Jaama (Värska OK Peko), Ilmar Hallik (OK LUS), Andres Saal (Otepää SK), Ilmar Udam (OK JOKA), Rimmo Rõõm (OK Ilves), Even Toomas (Värska OKK Peko), juunioride MM-il Doris Kudre (Värska OK Peko), Jonne Rooma (RSK Jõhvikas), Kaisa Rooba (Rakvere OK), Epp Paalberg (Rakvere OK), Georg Caius Kutsar (OK Ilves), Kevin Hallop (Värska OK Peko) ja Andres Rõõm (OKK Ilves) ning noorte EM-il Mari Linnus (Värska OK Peko), Kaarel Vesilind (SRD SK), Ragnar Rooba (Rakvere OK), Pander Pritsik (Rakvere OK) ja Siim Turban (Rakvere OK).

Täiskasvanute EM algab teisipäeval kell 10.00 sprindivõistlusega.