Tõnu Tõniste: asjad liiguvad Eesti Olümpiakomitees paremuse suunas

Eelmisel aastal oli kahtlemata suurimaks spordisündmuseks Rio de Janeiros toimunud olümpiamängud ning Tõniste arvates võis seal esinenud Eesti koondisega kokkuvõtvalt rahule jääda.

"Ma arvan küll, et "hea" on aus hinne. Kõik sõltub küll hindaja oma vaatenurkadest," sõnas Tõniste ning lisas selgituseks, et 47-st sportlasest jõudis esikümnesse 17 ning kahekümne parima hulka pääses 28 atleeti. "Üle poole sportlastest oli 20 parema seas ning see on kindlasti väga hea näitaja. Meil oli, kellele kaasa elada ja tuli ka üks medal."

Tõniste sõnul on Eesti spordis üldisemalt nõrku kohti mitmeid, millega tuleb tööd teha. "Kevadel sai Eesti Olümpiakomitee uue presidendi ja uue juhtkonna ning praegu ma vaatan küll, et need inimesed, kes seal tegutsevad, on väga suure hooga seda meelt, et asjad liiguvad paremuse suunas."

Veel rääkis muu hulgas Tõniste "Spordipühapäevas" oma eelmisest aastast, mis tema jaoks oli väga erakordne ning selgitas täpsemalt EOK igapäevast tööd. Puudutati ka alati valusaid küsimusi rahastamise ning erinevate spordialade eelistamise kohta.