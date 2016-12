Jüri Tamm: mida aasta edasi, seda suurem ime olümpiamedal on

ETV spordireporterid püüdsid iga-aastase sporditähtede galaõhtu eel kinni mõned Eesti sporditegelased, et neile üks-kaks küsimust esitada.

Ujuja Martti Aljand, kui heas seisus Eesti sport on?

Ma arvan, et praegu on väga hea aeg. Vanemad sportlased ei ole veel ära lõpetanud ja noortest tuleb julgelt peale. Võib olla tegemist üldkokkuvõttes ühe kirkama aastaga.

Kui eriline on sel päeval siia tulla, maadleja Epp Mäe?

Alati on tore siia tulla! See on korraldatud sportlastele ja see on meie jaoks suur pidu.

Mis ikkagi suurena välja tooksid, mis endale sel aastal kõige rohkem hinge läks?

Mulle väga meeldis see, kuidas kettaheitjad olümpial võistlesid. Ma ise tervikuna seda võistlust jälgida ei saanud, kuna mul olid treeningud ja just siis, kui oli kõige põnevam hetk, sattusin teleka ette ja minu jaoks oli see tegelikult väga kihvt kogemus.

EOK asepresident Jüri Tamm, mis teie hinnangul on tänavuse spordiaasta võtmesõna?

Võtmesõnu on palju. Esiteks muidugi see, et Eesti tõi järjekordselt olümpiamängudelt medali. Mida aasta edasi, seda suurem ime see on, sest maailmas konkurents tiheneb. Nii et palju õnne Eesti spordirahvale medali puhul. Teine on see, et meil on hästi palju andekaid inimesi, kes jäid võib-olla natuke teenimatult medalita Rios. See annab lootust, et 2020 oleme palju paremini pildil ja võib-olla on rohkem põhjust rõõmu tunda.

Sulgpallur Kati Tolmoff, kuidas sa muidu oled tänavuse spordiaastaga rahule jäänud, kui jätad enda aasta kõrvale?

Oi, väga hästi! Vaatan, kuidas eestlastel läheb. Ma olen selline spordifänn. Alati teeb rõõmu, kui eestlastel läheb hästi. On ka tulemas väga palju noori, uusi sportlasi. Ka see teeb rõõmu.