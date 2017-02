Venemaa olümpiajuht: kolm meie linna võivad võõrustada suveolümpiat

Aleksandr Žukov (Foto: Reuters/Scanpix)

"Need linnad on võimelised oma kandidatuuri esitama," lausus Žukov ajakirjanikega kohtudes. "Meil on mängude võõrustamisest Sotšis hea kogemus olemas. Ma olen kindel, et Venemaa võib võõrustada suurvõistlusi kõige kõrgemal tasemel."

Venemaa asepeaminister Dmitri Kozak oli varem sõnanud, et Venemaa valitsus on valmis avaldama oma toetust, kui Peterburi elanikud annavad 2028. aasta olümpiale kandideerimise osas rohelise tule.

Sotšis peeti 2014. aasta taliolümpiamängud. Venemaa eelkäija Nõukogude Liit korraldas 1980. aastal Moskvas suveolümpiamängud.

Tänase päeva seisuga oleks Venemaale mängude korraldusõiguse andmine viimase aja dopinguskandaalide valguses üsna ebatõenäoline. Nii on ka rahvusvaheline olümpiakomitee soovitanud alaliitudel erinevaid võistlusi Venemaale mitte määrata.

2028. aasta mängude korraldaja selgub eeldatavasti 2021. aasta paiku. 2024. aasta olümpia korraldaja valitakse tänavu septembris. Hetkeseisuga on jäänud kandideerima Budapest, Los Angeles ja Pariis.