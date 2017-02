Põhja-Korea kavatseb osaleda järgmise aasta taliolümpiamängudel

Põhja-Korea partekongressi lõpetanud paraad. (Foto: AFP/Reuters/Scanpix)

Kuna Põhja- ja Lõuna-Korea on vaenujalal, siis jäi Põhja-Korea esindus eemale 1988. aasta Souli suveolümpiast, kuid osales 2002. ja 2014. aasta Aasia mängudel. Sportlased on näidanud oma ühtsust sellega, et 2000. aasta Syndey ning 2004. aasta Ateena mängude avatseremooniale marsiti ühise lipu all.

Taliolümpiamängudel kaks medalit võitnud Põhja-Korea jäi eemale eelmisest, 2014. aastal Sotšis toimunud taliolümpiast. Pühapäeval Sapporos algavatel Aasia mängudel osaleb seitse Põhja-Korea atleeti lühirajauisutamises ja iluuisutamises.

Järgmise aasta olümpialinn Pyeongchang asub Põhja-Korea piirist vaid 80 km kaugusel.