Packersi viimase hetke värav lõpetas Cowboysi hooaja

Green Bay Packersi võiduvärav Dallas Cowboysi vastu (Foto: USA Today Sports/Scanpix)

Külalised juhtisid kohtumist teisel veerandajal 18 punktiga, kuid võõrustajad jõudsid 31:31 viigini. Otsustava rünnaku võttis viimastel sekunditel ette mängujuht Aaron Rodgers ning Jared Cooki värav viis nelja parema hulka Packersi. Konverentsi finaalis läheb Packers võõrsil vastamisi Atlanta Falconsiga, kes alistas kodus Seattle Seahawksi 36:20 (0:7, 19:3, 7:3, 10:7).

AFC konverentsi võitja selgitavad põhiturniiri parim New England Patriots ja Pittsburgh Steelers. Patriots sai veerandfinaalis kodus 34:16 (14:3, 3:10, 7:0, 10:3) jagu Houston Texansist ning Steelers võõrsil 18:16 (6:7, 6:0, 3:3, 3:6) Kansas City Chiefsist. Seejuures ei teinud Steelers ühtegi touchdowni, vaid kõik punktid tulid Chris Boswelli väravalöökidest. Steelers jõudis konverentsi finaali 16. korda, millest kaheksa on võidetud. Siiski on seitsme kaotuse seas allajäämised 2001. ja 2004. aastal just Patriotsile. Tänavu on meeskonnad korra kohtunud, kui 23. oktoobril võttis Patriots Pittsburghis 27:16 võidu.

Konverentsi finaalid peetakse 22. jaanuaril New Englandi ja Atlanta koduväljakutel.