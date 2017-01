Margus Kiiver: õigesse rütmi minek võttis Toomas Triisa korralikult läbi

"Kui Toomas hakkas minema, siis ütles mulle Tallinna lennujaamas: "Tead, Margus, minu plaan on selline: esimesel paaril-kolmel päeval pean päris kiiresti sõitma," sõnas Kiiver Vikerraadio saates "Spordipühapäev".

"Stardinumber oli ju 117 ja ta tahtis sealt tagantpoolt ettepoole saada, et mitte seal taga tolmu sees sõita. Ja seal on veel teine oht ka - autod hakkavad seljatagant peale tulema."

"Sellega sai ta hakkama, aga selleks olid tal väga ekstreemsed olud," jätkas Kiiver. "Mäletavasti oli stardihetkel 40+ kraadi sooja, päevad olid pikad ja koormavad. Just õigesse rütmi minek võttis ta päris korralikult läbi, sest ta ütles, et väga-väga raske on see algus olnud."

Toomas Triisa algne plaan Dakari ralliks ei olnud Malle-Moto arvestuses osalemine, vaid hoopis istumine tehasevõistkonna tsiklile, kuid see ei õnnestunud.

"Ma ei oska praegu öelda, kas Toomas kvalifitseerub praegu selliseks sõitjaks, kellele tehasemeeskonnad tulevad ja ütlevad, et tule hakka sõitma. See on ralli MM-sarjas samamoodi - saad tegelikult sinna meeskonda osta, aga seal on tingimus see, et sa pead ka kiiresti sõita," selgitas Kiiver.

"Kui ta suudab need mõlemad asjad toetajate abiga ära täita, siis miks ka mitte. Praegu me puhtalt laseme omal fantaasial lennata. See, mis Toomas või Mart [Meeru] ise mõtlevad, seda me ei tea. Eks paljuski nende otsused nagu see Malle-Motoski sõitmine käis niimoodi, et Mart ütles Toomasele, et "mis sa arvad, kui läheks?" Toomas mõtles korra ja ütles: "Nojah, lähme siis!".