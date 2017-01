Toomas Triisa: Malle-Moto klass on ikka ränkraske, aga ei kahetse hetkegi

Eesti motomehed sõitsid Dakari rallile (Foto: Siim Lõvi /ERR)

"Katse ise mitte nii väga, aga päev üldse, istusime kell 7 hommikul tsikli selga ja öösel kell pool üks saime alles tsikli seljast maha. Üle 1100 kilomeetri siis," sõnas Triisa. "Katse algus oli keeruline, mudane ja libe, tingituna ilmaoludest, teine pool aga väga kiire ja mulle see eriti ei istu, hullult pead ikka riske võtma selle suure kiiruse juures."

"Boliivia üldse oli sellel aastal raske, kõrgus, ilm ja pikad päevad, selles mõttes on hea, et oleme nüüd madalamal tagasi," jätkas Triisa. "Mõlemad Mardiga oleme OK, tsiklid samuti. Malle-Moto klass on ikka ränkraske, pikad päevad, vähe und, aga ei kahetse, mitte hetkegi. Tervitused perele, sõpradele, fännidele ja toetajatele! Hoiame Eesti lippu kõrgel!"