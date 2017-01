Eesti krossitipud alustavad hooaega Itaalias

Tanel Leok (Foto: Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon)

MX1 klassis on stardinimekirjas 37 meest, neist paljud tehasemeeskondade esindajad. Meilt on starti minemas Tanel Leok (Sõmerpalu MK, Husqvarna), Gert Krestinov (Motoextreme, Honda) ja Erki Kahro (Estonian Express Racing, Honda). Klassis MX2 soovib finaali pääseda koguni 64 sõitjat, eestlastest on stardinimekirjas Hardi Roosiorg (KTM Racing Estonia, KTM), Hans Priidel (RedMoto Racing, Husqvarna), Karel Kutsar (Sõmerpalu MK, Husqvarna) ja Johannes Nermann (KTM Racing Estonia, KTM).

Eestlased said täna Sardiinias asuval rajal veel viimast päeva trenni teha, homsest hakatakse seda võistluseks ette valmistama ja treeningpaik tuleb otsida mujalt. Täisliivarada on treeningutega hullemini auku läinud, kui mõni Eesti kõrvalisem treeningpaik. Proovida said sõitjad ka uut täismetallist stardiplatvormi, mida sellest aastast maailmameistrivõistlustel kasutama hakatakse ning esimesed muljed on head: ratas ei käi startides üldse ringi.

Ilm Itaalias on meie mõistes kevadine, päeval päikese käes 15-17 kraadi sooja. Itaalia meistrivõistluste teine etapp toimub 5. veebruaril Rooma lähedal Malagrotta rajal, mis peaks olema kõva pinnasega ning viimane etapp on 12. veebruaril Ottobianos (taas liivarada).