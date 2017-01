Rannar Uusna loodab superenduro MM-sarjas ennast tehasemeeskondadele tõestada

Etapp algab kvalifikatsiooniga, mille seitse paremat pääsevad superpole-sõitu. Seal saavad nad ringi läbida ühel korral ning kiireimat aega näidanud sõitja teenib põhisõitudeks parima stardikoha ja ühtlasi üldarvestuse punktilisa. Sisehallis sõidetaval superendurol oli Uusna enne MM-hooaja algust osalenud vaid korra ning poole peale jõudnud MM-sarja soovib ta hea alguse järel lõpetada esikuuikus.

„Eelmine nädalavahetus oli kolmas võistlus, eelmine aasta käisin korraks proovimas, aga ei saanud peale,“ sõnas Uusna intervjuus Vikerraadiole. „Nüüd olengi kahel võistlusel lõppvõistlusele pääsenud. Väga palju kogemusi ei ole, aga olen suutnud palju õppida ja häid tulemusi näidata.“

„Talve eesmärk oli peale saada, järgmine eesmärk oli top 10, aga nüüd olen juba kaheksandaks tõusnud," lisas Uusna. "Tahaks hooaja kindlasti top 8-s lõpetada, kui üks-kaks kohta veel kõrgemale saaks tõusta, oleks super.“

Superenduro MM-etappidel osalevad lisaks erasõitjatele nagu Uusna ka tehasetiimid, kelle sõitjad teenivad endale sellega elatist. Eesti aasta motosportlaseks valitud Uusna sihiks on oma heade esitustega superenduros jääda silma ka tipptiimidele ja parimal juhul endale uueks aastaks leping teenida.

Sel hooajal Poolas, Saksamaal, Hispaanias ja Prantsusmaal toimuvad MM-etapid on ka publiku seas menukad. Detsembris Krakowis toimunud avaetapp oli ühtlasi Poola ässa Taddy Blazusiaki lahkumisvõistlus, mida tuli vaatama üle 13 000 inimese, mis on superenduro uus publikurekord.

„Õhtune show kestab kokku kolm tundi, tavaliselt on kolm klassi," iseloomustas Uusna võistlusõhtut. "Rahval on seal huvitav, startide vahepeal on igasugused show-elemendid sisse toodud, et neil igav ei hakkaks. Meie jaoks on suhteliselt kiire õhtu – kolm sõitu, iga sõidu vahel on vaid 45 minutit puhkust. Meie õhtu on tihe.“

Kas ka sinu eesmärgiks võib olla ennast seal näidata ja kasvõi järgmisel hooajal superenduros mõne suurema auhinna järgi minna? „See on spordiala, kus on palju pealtvaatajaid ja kõik toimub nende silme all. Kindlasti on tehasemeeskonnad huvitatud sellest alast. Kui suudan ennast tõestada, siis miks mitte diil mõne suurema tiimiga sõlmida. Praegu sõidan KTM Eesti tiimis ja võistlen enamuse ajast omal käel, on natukene keeruline, aga saab hakkama. Top 10 saavad rahalised auhinnad, mida rohkem pingutad, seda suuremad auhinnarahad saad."

Uusna jaoks on talvel ja kevadel sõidetava superenduro näol pigem tegemist ettevalmistusega suviseks hooajaks, kus ta plaanib osaleda Euroopa meistrivõistlustel tavaenduros. Paljud superenduro tipud on aga pigem hard-enduro sõitjad, kes läbivad ränkraskeid võistlusi, nagu maailma raskeimaks enduro-ralliks nimetatud Red Bull Romaniacs.

„Osad sõidavad ainult superendurot, nemad sõidavad nii Ameerikas kui Euroopas," sõnas Uusna. "Enamus sõitjaid on hardenduro sõitjad, kes talvel sõidavad superendurot ja suvel hardendurot. Tavaenduro sõitjaid on vähe, mina olen suvel siiani ainult tavaendurot sõitnud. Tavaenduro sõitjad on jälle metsas tehnilisemad, palkide peal hüppamine ei kuulu tavalise trennipäeva hulka. Samamoodi on sõidud lühikesed, suures enduros oleme harjunud terve päeva sõitma. Superenduros peab ühe sõidu jooksul kõik välja panema, mis sul sees on.“

Su eesmärk oli kümne parema hulka saada, nüüd oled selle saavutanud. Kuhu sul veel pürgida on ja mis sa järgmiste etappide eel veel teha kavatsed? „Hetkel tõusin kaheksandaks, kindlasti tahaksin järgmise etapiga mööduda karjääri lõpetanud Blazusiakist ja tõusta seitsmendaks," rääkis Uusna. "Eks näis, ehk jõuab ka kuuendale kohale järgi.“

MM-etappidel heade tulemuste näitamiseks tuleb Rannar Uusnal talvise kodumaa pind jalge alt pühkida. Enne Saksamaal toimunud etappi treenis Uusna Hispaanias, kuhu ta naaseb veebruaris, et valmistuda märtsis toimuvaks Hispaania osavõistluseks. Suvel tahab Uusna taas võistelda enduro Euroopa meistrivõistluste sarjas, kus ta eelmisel aastal teenis E3 Senior klassis hõbemedali.